- BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato misure per aiutare gli agricoltori che si trovano ad affrontare il forte aumento dei costi dei fertilizzanti e per sostenere la sicurezza alimentare europea. Negli ultimi mesi, le tensioni geopolitiche e le interruzioni delle forniture hanno fatto lievitare i prezzi dei fertilizzanti in tutta Europa.



Modifiche mirate alla Politica agricola comune (Pac) consentiranno agli Stati membri di fornire agli agricoltori un sostegno più rapido e flessibile per l'accesso ai fertilizzanti.



Queste misure comprendono tre elementi principali. In primo luogo, un nuovo regime di liquidità nell'ambito dello sviluppo rurale per il sostegno in situazioni di crisi, che può essere cofinanziato fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Può includere fondi non utilizzati che altrimenti andrebbero persi e gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali fino al 200%. Per garantire un'erogazione rapida e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, il sostegno può essere erogato come importo fisso per ettaro e attuato attraverso i piani strategici della Pac. In secondo luogo, gli Stati membri avranno la possibilità di fornire pagamenti diretti anticipati agli agricoltori entro il 16 ottobre con un tasso di anticipo maggiorato, aiutandoli a migliorare il flusso di cassa. Infine, gli Stati membri avranno maggiore flessibilità nell'affrontare l'impatto degli elevati prezzi dei fertilizzanti, adeguando le proprie assegnazioni per i pagamenti diretti per l'anno solare 2027.



Queste misure integrano il pacchetto di sostegno finanziario eccezionale di 540 milioni di euro annunciato nel Piano d'azione sui fertilizzanti e adottato il 27 luglio. La Commissione continuerà a dare attuazione al Piano per ridurre l'esposizione degli agricoltori a future crisi e, attraverso queste azioni, rafforzare la sicurezza alimentare, l'autonomia strategica e la competitività dell'Ue. (ANSA).

