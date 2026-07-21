(ANSA) - FARA SAN MARTINO, 21 LUG - La F.lli De Cecco ha completato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di RossoGargano S.C.A.p.A., società consortile agricola per azioni con sede a Foggia, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e verificato le condizioni previste dal contratto firmato il 1° giugno scorso.

RossoGargano, informa una nota, è un primario operatore nel settore della produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Attraverso il coordinamento delle attività dei consorziati, la società gestisce e programma la coltivazione della materia prima, si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli dei soci e di terzi presso i propri stabilimenti e ne promuove l'immissione sul mercato. RossoGargano, prosegue la nota, rappresenta un operatore di primario rilievo sul mercato italiano e opera da anni con successo su tre dei principali mercati internazionali del Gruppo De Cecco.

"Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro - dichiara il cavaliere Filippo Antonio De Cecco, presidente del Consiglio di Amministrazione della F.lli De Cecco -. L'acquisizione rappresenta un'importante tappa strategica per il Gruppo, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l'efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato. Siamo convinti che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo.".

Lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito De Cecco in qualità di legal advisor per tutti i profili societari e contrattuali dell'operazione, con un team guidato dall'Equity Partner Barbara Napolitano e composto dagli Associate Marco Calderone e Alessandro Carbone. I soci di RossoGargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali e da Xperta Partners Legal (XP Legal), divisione di Xperta Partners, con il partner Gianluca Bartolomei per gli aspetti legali dell'operazione. (ANSA).

