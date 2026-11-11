(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sentito il ministro Francesco Lollobrigida, ribadisco con fermezza l'impegno del ministero per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura biologica. Il biologico non si difende con l'obbligo di attivare l'intervento nell'ambito della futura Pac, ma con una dotazione finanziaria all'altezza delle aspettative del mondo agricolo che, grazie all'azione determinante del nostro Governo, è stata assicurata per il periodo 2028-2034". Lo dichiara il sottosegretario al Masaf con delega al biologico, Luigi D'Eramo. "La Pac del futuro - aggiunge - potrà, infatti, contare su 1 miliardo di euro in più rispetto all'attuale programmazione e grazie a queste risorse il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non farà mancare il proprio sostegno al settore biologico, che resta un pilastro fondamentale delle politiche rivolte al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi". "Nelle prossime settimane - conclude il sottosegretario - avvieremo il confronto ufficiale con il partenariato economico e sociale che ci dovrà condurre alla definizione del Capitolo agricolo del Piano di partenariato nazionale e regionale (Ppnr) 2028-2034 e, in tale contesto, avremo modo di offrire alle associazioni le necessarie rassicurazioni confermando la centralità del settore biologico nelle politiche agricole dei prossimi anni". (ANSA).

