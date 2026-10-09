(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Il mercato della Distribuzione Moderna specializzata ha raggiunto nel 2025 i 102 miliardi di euro di sell-out, con oltre 10 miliardi di occasioni di consumo annue nelle quali si registra una crescita del pranzo (+1,7%), mentre restano in difficoltà l'aperitivo serale (-3,1%) e i consumi dopo cena. E' quanto è emerso oggi con i dati forniti con l'incontro La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy, organizzato al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al quale sono intervenuti il ministro Francesco Lollobrigida e Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.

Con l'analisi, emersa dall'"Osservatorio del mercato Away From Home" e con un elaborazione dai di TradeLab per Federdistribuzione, si registra che il turismo, nazionale e internazionale, rappresenta complessivamente il 22% dei consumi fuori casa, pari a 23 miliardi di euro, in particolare nel 2025 il solo turismo straniero ha generato 11 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024 mentre il turismo italiano ha toccato i 12 miliardi di euro (+3%). A livello di canali, si arresta - rileva la ricerca - la crescita della ristorazione commerciale in catena (0%), mentre la ristorazione indipendente è sostanzialmente stabile ma sempre più polarizzata: i ristoranti di fascia medio-alta crescono del 2,9%, mentre quelli di fascia bassa sono in calo. Lo studio di mercato segnala che più di un italiano su due ritiene che la ristorazione dovrebbe puntare maggiormente sui piatti della cucina italiana per rendere più memorabile l'esperienza, mentre oltre il 70% dichiara di far proprie ricette tipiche italiane scoperte o riscoperte durante i pranzi e le cene fuori casa. (ANSA).

