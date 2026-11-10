(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nell'anno internazionale delle agricoltrici indetto dall'Onu e dalla Fao arriva il premio 'Amiche della Terra - Storie di donne che nutrono il mondo', per celebrare la "sorellanza rurale" e il suo ruolo sempre più centrale nel settore agricolo come nella società. L'iniziativa è delle Donne della Coldiretti domani, mercoledì 11 novembre, dedicato alle imprenditrici agricole che, con passione e determinazione, stanno portando avanti pratiche virtuose che combinano tradizione e innovazione, con un forte impegno per la tutela dell'ambiente. Nelle campagne, nei campi, nelle aziende agricole, nelle cooperative e nei piccoli borghi, le donne sono spesso protagoniste silenziose di storie straordinarie: storie di impegno, resilienza, innovazione, amore per la terra e capacità di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici All'iniziativa prenderanno parte il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e il presidente Ettore Prandini assieme alla Responsabile Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (collegamento video). (ANSA).

