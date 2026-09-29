(ANSA) - ROMA, 29 SET - Doppio riconoscimento per Morettino, storica torrefazione palermitana che conquista il prestigioso riconoscimento delle Tre Tazzine nella Guida ai Bar d'Italia 2027 del Gambero Rosso. A ricevere il massimo punteggio sono stati due dei suoi locali: il Morettino Lab, caffetteria specialty all'interno del Palermo Marina Yachting, e il Morettino Caffè Palermo, caffetteria in stile Liberty che si affaccia sui Quattro Canti, nel cuore antico della città, in partnership con Borgia Group.

I risultati ottenuti fanno parte di un ambizioso percorso di evoluzione aziendale, come sottolinea Andrea Morettino: "Accogliamo questo duplice riconoscimento da parte del Gambero Rosso con profonda gratitudine e orgoglio. Questi premi arrivano a coronamento di un lungo percorso di valorizzazione dell'heritage aziendale, con una visione di filiera integrata, che parte dalle terre di origine del caffè ed arriva all'esperienza di consumo. La nostra volontà è quella di realizzare dei luoghi dove poter stimolare un consumo esperienziale del caffè, costruire una proposta enogastronomica ricercata e offrire un'idea di accoglienza evoluta, che possa contribuire ad accrescere l'attrattività internazionale della nostra città. Crediamo che il caffè sia una materia prima straordinaria che merita una differente narrazione, e che serva il giusto tempo per godere di questo piacere. E il caffè oggi può oltrepassare i suoi tradizionali confini e diventare un ingrediente che contamina il mondo della mixology, della bakery o della pasticceria, stimolandoci anche alla scoperta delle similitudini sensoriali di mondi affini come quello del vino o dell'olio, espressioni identitarie della nostra terra". (ANSA).

