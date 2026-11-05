(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Due giornate dedicate al Cedro, tra tradizioni, cultura, enogastronomia e promozione con la Festa della Raccolta del Cedro 2026: è quanto proposto Il 7 e l'8 novembre nel centro storico di Santa Maria del Cedro (Cosenza).

L'iniziativa, promossa dal Consorzio del Cedro di Calabria, "sotto l'egida del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria", in collaborazione con i comuni di Santa Maria del Cedro, Papasidero, Aieta, Orsomarso, Santa Domenica Talao, Buonvicino, Scalea, Sangineto e Belvedere Marittimo, si propone di valorizzare il Cedro come driver di promozione culturale, turistica ed economica. L'obiettivo - informa una nota - è raccontare il sistema cedricolo nella sua dimensione più ampia: non soltanto produzione e commercializzazione del frutto, ma anche trasformazione agroalimentare, enogastronomia, artigianato, accoglienza turistica, iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio locale. "Il Cedro di Santa Maria del Cedro - dichiara il presidente del Consorzio, Angelo Adduci - non è soltanto un frutto. È un elemento distintivo del paesaggio, una presenza che racconta la storia agricola della Riviera dei Cedri e un patrimonio di conoscenze, tradizioni e identità che attraversa le generazioni. La sua coltivazione, le sue caratteristiche, il suo valore simbolico e le possibilità di trasformazione lo rendono una risorsa capace di generare opportunità ben oltre il settore agricolo". (ANSA).

