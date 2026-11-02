(ANSA) - MANTOVA, 02 NOV - È morta a 73 anni Nadia Santini, chef del ristorante Dal Pescatore di Runate, a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, insignito delle tre stelle Michelin dal 1996. La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso la pagina Instagram del ristorante.

"Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo - si legge sul social -. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla Sensibilità, all'Empatia e all'Amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all'etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, Grazie Mamma".

Prima donna chef italiana a conquistare il massimo riconoscimento della Guida Michelin, nel 2013 era stata eletta migliore chef donna al mondo con il premio Veuve Clicquot World's Best Female Chef. Lascia il marito Antonio e i figli Giovanni e Alberto. (ANSA).

