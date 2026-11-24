Saranno i clienti dei bar, con un voto al giorno, a scegliere il loro "Bar del cuore". È partito il concorso nazionale promosso da Edenred Italia con il patrocinio di Fipe-Confcom, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per dare visibilità ai bar e valorizzare il legame con chi li frequenta. La partecipazione è gratuita per gli esercenti, indipendentemente dall'appartenenza alla rete Edenred, e aperta a tutti i clienti dei bar, indipendentemente dall'utilizzo delle soluzioni dell'azienda.

Da sempre il bar rappresenta molto più di un luogo di consumo: - spiega una nota - è uno spazio di incontro, relazioni e abitudini che accompagna la vita delle persone. Al centro dell'iniziativa non c'è la ricerca del bar migliore in assoluto, ma dei locali ai quali le persone sono più affezionate: quelli della pausa caffè, del pranzo di lavoro e degli incontri quotidiani. È su questa relazione che si incontrano l'iniziativa di Edenred e il patrocinio di Fipe, con l'obiettivo di rimettere il bar al centro delle abitudini quotidiane degli italiani soprattutto in occasione della pausa pranzo.

"I bar e le tavole calde rappresentano una parte essenziale del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Oltre a essere un punto di riferimento per la pausa pranzo, sono luoghi centrali nella quotidianità delle persone e nella vita dei quartieri. Con 'Bar del cuore' vogliamo valorizzare questo ruolo", dichiara Stefania Rausa, Chief Marketing & Product Officer di Edenred Italia.

"Il bar è il luogo di prossimità per eccellenza in grado di coniugare qualità, servizio e comfort", dichiara il vicepresidente di Fipe-Confcom, Aldo Mario Cursano. "Tutti elementi fondamentali per la pausa pranzo dei milioni di lavoratori che ogni giorno si trovano a consumare il pasto fuori dalle mura domestiche".

Per candidarsi, i titolari possono iscrivere il locale su bardelcuore.edenred.it, personalizzarne il profilo e scaricare gratuitamente i materiali di comunicazione da utilizzare nel punto vendita e sui social. Le iscrizioni resteranno aperte per tutta la durata dell’iniziativa. Al termine del concorso, il locale con più voti riceverà il titolo di “Bar del cuore” e 2.500 euro in buoni acquisto.

Accanto al titolo nazionale sono previste sei categorie speciali, ciascuna con un premio di 500 euro in buoni acquisto:Barista Top, per ilbarista di fiducia; Una chicca di caffè, per la qualità e la cura dell’esperienza legata al caffè; Panino Wow, per i panini più apprezzati; Super menù, per la proposta pranzo più ricca e originale; Good VibesBar, per le esperienze di intrattenimento più coinvolgenti; Anima di quartiere, per il locale punto di riferimento della comunità.

I clienti deibarpossono registrarsi sul sito, cercare il locale preferito e votarlo una volta al giorno fino al 30 dicembre 2026. Se ilbarnon è ancora nell’elenco, possono invitarlo a iscriversi gratuitamente. Ogni voto contribuisce alla classifica del locale e dà a chi vota la possibilità di vincere con la modalità Instant Win, che mette in palio ogni giorno 20 euro in buoni acquisto, e di partecipare all’estrazione finale di tre buoni acquisto da 400 euro ciascuno.