(ANSA) - ROMA, 09 NOV - I danni causati dai cormorani all'acquacoltura europea superano i 250 milioni di euro all'anno. A lanciare l'allarme è l'Associazione Piscicoltori Italiani (Api), sulla base del dato contenuto nel nuovo rapporto FaoAO/Eifaac 2026, realizzato con la Federazione Europea dei Produttori di Acquacoltura (Feap) e la European Anglers Alliance (Eaa). Il problema colpisce duramente anche le imprese italiane, dagli allevamenti d'acqua dolce a quelli marini, fino alla vallicoltura estensiva, e richiede una risposta europea unificata che concili la tutela della biodiversità con la tenuta del comparto produttivo. Oltre alla perdita diretta del pescato, la predazione comporta costi crescenti per la protezione degli impianti e impatta negativamente sul benessere e sulla crescita delle specie allevate.

Per l'Api è fondamentale rivedere il regime di tutela del cormorano attraverso la modifica della Direttiva Uccelli e una riclassificazione della specie, come già richiesto da dieci Stati membri. L'obiettivo è superare le attuali deroghe temporanee, spesso frammentate e di difficile applicazione, per introdurre un quadro normativo stabile e integrato, che fornisca strumenti operativi alle amministrazioni regionali e locali, insieme a un piano di gestione coordinato e a un sistema comune di indennizzo. "Non possiamo affrontare un problema strutturale con strumenti temporane - sottolinea Matteo Leonardi, presidente di Api - gli allevatori devono poter proteggere il proprio patrimonio ittico senza la zavorra di continue autorizzazioni, spesso complesse da ottenere". Particolare attenzione viene richiesta per la vallicoltura, una realtà dal profondo valore ambientale, storico e culturale.Tra le prossime occasioni di confronto, ricorda Api, la riunione della Commissione Pesca del Parlamento europeo domani 10 novembre. (ANSA).

