(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sulla gestione delle foreste "abbiamo subìto decenni di follia ambientalista della Ue, influenza negativa che ci ha portato all'incapacità di distinguere ciò che è giusto da ciò che è eccessivo. L'energia del legno è fondamentale per contrastare la dipendenza energetica che la situazione geopolitica ha fatto esplodere in tutta la sua drammaticità. Per questo siamo disponibili a creare un tavolo interministeriale per valorizzare questa ricchezza".

Così Giorgio Salvitti, senatore e consigliere politico del ministro Lollobrigida, intervenendo al convegno 'Legno energie per l'Italia', organizzato da Aiel.

"Un bosco si valorizza attraverso la cura del territorio e degli alberi, trasformando ciò che la natura ci regala. Fa rabbia vedere che in Italia il valore aggiunto delle foreste per ettaro è pari a 40 euro, mentre in Francia o in Germania quel dato è di quattro volte superiore. Non è ambientalismo dire che queste aree sono intoccabili ma lo è coniugare sostenibilità economica con quella ambientale. Utilizzare la scienza per non disperdere questo patrimonio e creare economie è anche un modo per combattere lo spopolamento delle aree interne. Bisogna mettere in campo lo stesso approccio che il commissario Castelli ha usato per la ricostruzione del Centro Italia sfruttando tutta la filiera e puntando su economia circolare", conclude il senatore Salvitti. (ANSA).

