Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva.

Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

La decisione si inquadra nell'iniziativa Eni per l'Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell'agricoltura e della pesca.

Lollobrigida, Eni in sintonia con l'appello del governo anche per il settore agricolo

"Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario, per quanto possibile, con una tariffa di accesso al carburante che permetta di continuare a svolgere il prezioso compito di custodi dell'ambiente e della sicurezza alimentare italiana. La riduzione dei prezzi, garantita grazie alla scelta dell'azienda, permette alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, aggiungendo: "Auspichiamo che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni, così come avvenuto nei giorni scorsi". "Questo intervento si aggiunge a quelli messi in campo dal Governo Meloni: il credito d'imposta, il taglio delle accise e quanto finora attuato a tutela e difesa del nostro Made in Italy. L'azione del presidente Meloni - ha concluso - si conferma capace di utilizzare al meglio le risorse pubbliche e di coinvolgere a protezione del sistema produttivo il settore privato e, nella totale loro autonomia gestionale e decisionale, le grandi aziende partecipate".