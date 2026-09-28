(di Angelo Cerulo) (ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Napoli deve avere un effetto trainante su tutte le altre aree della Campania e quale migliore veicolo se non l'enogastronomia? Vogliamo mostrare tutte le nostre eccellenze a partire da questo settore e coinvolgendo anche gli altri comparti come il turismo". L'assessora regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, spiega così il progetto dell'assessorato 'Vento di Campania-Road Tour 2027"' promosso in occasione della 38ª America's Cup; un'iniziativa pensata per accompagnare i protagonisti e gli ospiti della competizione, ma anche operatori dell'informazione e turisti, alla scoperta dei territori campani, delle produzioni agroalimentari e vitivinicole, dei paesaggi e del patrimonio culturale. Durante la presentazione, alla quale sono intervenuti anche il presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico, e l'assessora Claudia Pecoraro, l'assessora all'Agricoltura ha evidenziato che il progetto è stato organizzato in collaborazione con i presidenti dei Consorzi di Tutela delle varie filiere. "Allo stand allestito per Coppa America - ha ricordto - abbiamo proposto degustazioni ai tanti visitatori". Con il progetto 'Vento di Campania' - nome scelto in omaggio alla competizione sportiva - "cercheremo di coinvolgere altri settori economici come il turismo, la pesca, la cultura, l'artigianato. Questi 4 giorni sono stati un assaggio di quello che avverrà nel 2027, da maggio a luglio. Pensiamo all'enogastronomia con percorsi ad hoc insieme con il turismo, per offrire pacchetti, percorsi ed esperienze per chi viene da noi. Pacchetti creati per tutte le aree della Campania. Cantine delle aree interne, terrazzamenti della Costiera Amalfitana, Cilento e tante altre realtà della regione, unica nella sua offerta" ha spiegato Serluca.

Insomma, Napoli diventa il 'porto' di partenza ideale di un viaggio che nel 2027 condurrà alla scoperta delle diverse anime della Campania, mettendo in relazione costa e aree interne, grandi attrattori e luoghi meno conosciuti, paesaggio, agricoltura, cultura ed enogastronomia. L'obiettivo è trasformare la grande visibilità internazionale legata all'America's Cup in un'occasione per promuovere una conoscenza più ampia della Campania. Agricoltura ed enogastronomia saranno, come detto, tra i fili conduttori del progetto. E un primo momento di conoscenza c'è stato con la cena sulla terrazza del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo Hotel nella quale sono stati proposti diversi prodotti tipici. Sono state mostrate anche immagini della regione: un'anticipazione dei possibili itinerari attraverso la Campania sul filo dell'unione fra enogastronomia, cultura e turismo. (ANSA).

