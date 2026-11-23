Massimo Gargano è il nuovo presidente della Fondazione Enpaia, ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura. Lo ha eletto oggi il cda della Fondazione riunito a Roma. vicepresidente è Patrizio Giorni. Gargano prende il posto di Giorgio Piazza "al quale va il ringraziamento del Cda della Fondazione, del Presidente neo eletto e del direttore generale Roberto Diacetti".

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da: Massimo Gargano, Presidente (Coldiretti); Patrizio Giorni, Vicepresidente (Fai Cisl); Raffaelina Buonaguro (Fai-Cisl); Silvia Cicerchia e Luca Provaroni (Flai-Cgil); Enrico Tonghini e Guido Majrone (Uila-Uil); Claudio Paitowsky (Confederdia); Roberto Caponi (Confagricoltura); Gaetano Mancini (Confcooperative); Gianni Razzano (Cia); Romano Magrini (Cida); Francesco Vincenzi e Pietro Zirattu (Snebi); Marco Renzi (Ministero del Lavoro).

Gargano, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Perugia, è direttore responsabile della testata giornalistica "Anbinforma" è iscritto nell'elenco speciale presso dell'Albo dei giornalisti del Lazio. Nel sistema Coldiretti ha ricoperto ruoli di rappresentanza fino all'incarico di vicepresidente nazionale, mentre nel settore della bonifica e dell'irrigazione ha legato il proprio nome all'attività dell'Anbi, di cui è stato presidente ed è attualmente direttore Generale.

Dal 2014 siede nel consiglio di amministrazione della Fondazione Enpaia. Patrizio Giorni ha iniziato il suo impegno nella Fai Cisl nel 2005, eletto come rappresentante sindacale in Aboca. Nel 2007 è divenuto operatore sindacale e dopo il corso di formazione nella Scuola Nazionale della Federazione ha assunto la responsabilità politica nella provincia di Arezzo. Dal 2016 al 2020 è stato Segretario generale della Fai Cisl Toscana, mentre dal 2020 al 2025 è stato componente della segreteria nazionale della Fai Cisl.

