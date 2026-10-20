(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Le eccellenze dei territori si incontrano, dal 23 al 26 ottobre, alla Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e del Museo Musa, in occasione dell'VIII edizione della manifestazione "Eruzioni del Gusto", presentata nella mattinata di oggi presso la sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia. La Regione Campania sarà protagonista all'evento con un articolato percorso promozionale, che prevede la partecipazione di numerose aziende, degustazioni, talk.

"Eruzioni del Gusto è un'importante occasione per raccontare la straordinaria qualità delle nostre produzioni e per rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e sviluppo locale.

L'Assessorato all'Agricoltura partecipa con una collettiva di 18 aziende agroalimentari e numerose attività di promozione, tra cui degustazioni, talk e incontri di business. Nella cornice dell'evento presenteremo inoltre la "Guida alle Aziende Vitivinicole, Vinicole ed Enoturistiche della Campania", realizzata in collaborazione con AIS Campania, e il progetto Pizza Napoletana 100% campana. L'evento sarà anche l'occasione per celebrare la conclusione di un primo segmento del percorso formativo per operatori enoturistici che abbiamo avviato, con la consegna degli attestati e il riconoscimento di questo grande valore aggiunto per le nostre aziende", dice Maria Carmela Serluca, assessora all'Agricoltura della Regione Campania.

"La nostra partecipazione a Eruzioni del Gusto con il coinvolgimento delle imprese ittiche campane - ha spiegato Fiorella Zabatta, assessora alla Pesca e all'Acquacoltura della Regione Campania - punta a valorizzare le eccellenze del comparto e favorire nuove opportunità di sviluppo, anche attraverso l'incontro con buyer e operatori del settore. Con le risorse del Feampa 2021-2027 continuiamo a sostenere la pesca e l'acquacoltura, promuovendo prodotti che raccontano la tradizione e l'identità dei nostri territori. Tutto questo deve procedere nel rispetto del mare e della sua biodiversità, mettendo in rete ricerca scientifica, conoscenza degli ecosistemi e competenze di chi vive il mare ogni giorno, comprese le donne e le imprese familiari che tramandano questo sapere da generazioni. In questa direzione si inseriscono anche le azioni concrete della Regione, come la delibera di Giunta sulle cassette in polistirolo. Ringrazio l'organizzazione, le direzioni generali e tutte le persone che hanno collaborato: arrivare all'ottava edizione è un segnale importante della capacità di questa manifestazione di creare sinergie tra ricerca, operatori e imprese, offrendo nuove opportunità ai territori".

"Momento centrale della manifestazione - commenta Carmine Maione, presidente dell'associazione culturale Oronero e promotore dell'evento - sarà la Borsa Internazionale dell'Enoturismo, piattaforma business to business dedicata all'incontro tra aziende, buyer, operatori del settore enoturistico e tour operator italiani e internazionali. Torniamo quest'anno alla Reggia di Portici con un programma ancora più articolato, che coinvolge anche gli spazi del Museo delle Scienze Agrarie. Una cornice d'eccezione per raccontare le eccellenze della nostra regione in dialogo con quelle dei territori vulcanici d'Italia. L'obiettivo, che rappresenta anche l'anima della manifestazione, è creare una piattaforma di collaborazione e confronto capace di mettere in relazione produttori, istituzioni, mondo della ricerca e dell'informazione".

Per il sindaco di Portici, Claudio Teodonno, "Eruzioni del Gusto rappresenta un'importante occasione per promuovere la città, valorizzare il patrimonio storico e culturale della Reggia e rafforzare il ruolo di Portici come centro turistico e come polo di riferimento per iniziative che mettono insieme agricoltura, turismo, e sviluppo economico". Il direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, Danilo Ercolini, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra ricerca e sistema produttivo, anche in riferimento alla promozione della qualità alimentare e della sostenibilità delle filiere. «Il Dipartimento di Agraria e il Museo delle Scienze Agrarie rappresentano la cornice ideale per iniziative come Eruzioni del Gusto, che avvicinano il pubblico al mondo della ricerca e rafforzano il legame tra conoscenza scientifica e tradizioni agroalimentari dei territori».

Tra gli appuntamenti in programma, sabato 24 ottobre alle ore 16 il talk "Enoturismo asset strategico per l'Italia: impatto della promozione enoturistica all'interno dell'OCM vino".

Lunedì 26 ottobre, alle ore 15.30, si parlerà di "Promozione delle aree interne: nuovi operatori e nuove idee per un enoturismo di qualità". Alle ore 17.00, infine, sarà presentata in anteprima l'undicesima edizione della Guida alle Aziende Vitivinicole della Campania (ANSA).

