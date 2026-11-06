(ANSA) - CAGLIARI, 06 NOV - Una giornata dedicata al vino, nelle sue varie espressioni e tecniche di produzione, in un confronto tra viticoltori ed esperti. Il 14 novembre è in programma l'Escolca Wine festival, nel piccolo paese agricolo del Sarcidano ai piedi della Giara di Serri, col paesaggio disegnato da vigneti, oliveti e distese di grano.

In programma degustazioni, incontri, cucina d'autore, laboratori, musica. Tra gli ospiti il sommelier e critico enologico Luca Gardini che guida la degustazione in un "Viaggio nei terroir del vino sardo", gli chef Salvatore Camedda e Francesco Stara protagonisti di uno show cooking e il sassofonista Gavino Murgia.

La seconda edizione guarda anche ad altri territori e coinvolge 13 realtà vitivinicole, oltre che del Sarcidano anche di Barbagia e Campidano di Cagliari. La manifestazione è anche un'occasione per mettere in primo piano l'eccellenza delle produzioni locali e valorizzare l'identità del territorio del Sarcidano. "Con Escolca Wine festival vogliamo stimolare l'imprenditoria vitivinicola in particolare quella giovanile e creare preziose occasioni di confronto con le altre realtà - spiega all'ANSA il sindaco Eugenio Lai - il paese è ricco di micro vigneti centenari dove quasi ogni famiglia coltiva Bovale, Monica, Cannonau, Nuragus, Vermentino ma solo per uso proprio".

Ma c'è chi ha deciso di imbottigliare i tesori delle vigne.

Marco Contu, dopo la laurea in filosofia, ha puntato sulla viticoltura e nella sua azienda, nata un anno fa, ha già fatto nascere tre etichette. "Sarà uno stimolo e un arricchimento per me, potermi confrontare con gli altri produttori, per uno scambio di esperienze", racconta all'ANSA il giovane viticoltore che ricopre il ruolo di assessore all'agricoltura del Comune di Escolca.

Il festival si apre alle 16 con i banchi di degustazione, con la partecipazione di Agricola Minnei (Assolo), Azienda Agricola Salis (Oliena), Azienda Agricola Schirru (Orroli), Cantina Gianfranco Caria (Sorgono), Cantina Terra Niedda (Escolca), Cantine di Neoneli (Neoneli), Pedra Niedda Tenute (Sini), Podes (Seui), Pub Agricolo (Mamoiada), Tenuta Olianas (Gergei), Trempu (Gergei), Vigne Pinna (Maracalagonis) e Vike Vike (Mamoiada).

Spazio alle produzioni casearie artigianali, allo street food, con le imprese locali che proporranno prodotti tipici del territorio. Tra gli ospiti anche Michele Cherchi, Ivan Paone, Francesco Bruni Fadda, Manolo Orgiana. (ANSA).

