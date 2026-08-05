(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La pausa in spiaggia si evolve verso pasti freschi, equilibrati e leggeri con la trasformazione della "schiscetta" da mare, sinonimo un tempo di compromessi, in un momento oggi di piacere consapevole, leggero e plant-based.

L'indicazione delle abitudini del consumatore è delinerata dalla crescita del mercato globale degli alimenti vegetali, che secondo il report Plant-Based Food Market toccherà i 73 miliardi di dollari entro fine anno e raggiungerà quasi 125 miliardi. Ma la tendenza è supportata anche da un'analisi di McCain Foodservice che rileva come in Europa circa il 74% dei consumatori sceglie ormai regolarmente pasti vegetali, sancendo il flexitarianismo come comportamento di consumo mainstream. Inoltre, in linea con l'analisi di McKinsey & Company sulla centralità del benessere nelle scelte estive, si registra un aumento del 20% della domanda di fresh food e pasti leggeri.

Il nuovo trend della cucina plant-based - spiegano gli analisti - reinterpreta i grandi classici dell'estate con preparazioni semplici ma ricche di gusto, pensate per essere pratiche da portare con sé e piacevoli da consumare anche sotto l'ombrellone con insalate creative, bowl colorate, primi con verdure di stagione e piatti a base di legumi che diventano i protagonisti di un nuovo modo di vivere il pranzo al mare: leggero, nutriente e capace di coniugare benessere e sapore. "Per me - commenta Vittorio Vaccaro, chef e conduttore food Tv che ha condiviso il suo know-how culinario nello sviluppo della visione plant-based di OraSì - portare la qualità sotto l'ombrellone significa dimostrare che anche un pranzo in spiaggia può essere gustoso, fresco e ben equilibrato. Mi piace reinterpretare i grandi classici dell'estate con ingredienti vegetali e frutta di stagione, valorizzando sapori autentici e piatti leggeri, facili da digerire senza rinunciare al gusto. Oggi mangiare bene significa anche sentirsi bene, e una cucina che dà spazio agli ingredienti vegetali può offrire un'alternativa fresca, equilibrata e ricca di sapore, perfetta anche da gustare in riva al mare". (ANSA).

