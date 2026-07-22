(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Cresce con le partenze estive nel mese di giugno, tra i più caldi della storia, il volume complessivo delle ricerche relative a un paniere di prodotti "anti-spreco", borse termiche, contenitori ermetici, lunch box, macchine sottovuoto e borracce: l'incremento, secondo l'Osservatorio di Trovaprezzi.it, è complessivamente del 34% rispetto allo stesso mese del 2025. "Il dato - sottolineano gli analisti - non sembra riflettere soltanto l'interesse per accessori estivi, ma anche una maggiore attenzione verso strumenti utili a far durare di più cibo, acqua e spesa durante gli spostamenti e la permanenza fuori casa".

La ricerca di mercato registra che tra i prodotti più dinamici spiccano i lunch box, che a giugno registrano un aumento del 341% rispetto a giugno 2025. Le preferenze degli utenti si concentrano soprattutto su soluzioni pensate per i viaggi e i pasti fuori casa: modelli termici, bento box, lunch box con posate, prodotti per bambini e set pensati per organizzare meglio pasti e porzioni. Positiva anche la performance dei contenitori ermetici, che nel primo semestre 2026 crescono dell'87% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre nel solo mese di giugno l'aumento raggiunge il 171%. Tra le tipologie più cercate troviamo contenitori in vetro e acciaio, set di contenitori, formati capienti, contenitori per pasta e altri alimenti, oltre a coperchi e accessori per la conservazione.

Anche le macchine sottovuoto mostrano un'accelerazione estiva: a giugno le ricerche crescono del 51% rispetto a giugno 2025 e del 22% rispetto al mese precedente.

Le borracce confermano invece il loro ruolo tra i prodotti simbolo dell'estate più consapevole. Nel primo semestre 2026 le ricerche crescono del 46% rispetto al 2025, con giugno in aumento del 34% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 30% rispetto a maggio. Le borse termiche confermano il proprio andamento fortemente stagionale: nel solo mese di giugno si concentra circa un terzo delle ricerche registrate nel primo semestre 2026 e segna un incremento del 68% rispetto a maggio.

(ANSA).

