(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Sotto le pareti del Latemar parte la festa degli alpeggi e delle baite: la caratteristica Schupfenfest dalla Val d'Ega fino a Pampeago in programma domenica 2 agosto a partire dalle ore 9. Si tratta dell'evento culinario del Latemar Dolomites, dedicato a famiglie e non solo, in programma la prima domenica di agosto. Cinque malghe della Val d'Ega, l'Ortner-Schupf, il Gerber-Schupf, il Tholer-Schupf, l'Hofer-Schupf e il Baito de la Scofa, apriranno le loro porte. Numerose aree di ristoro allestite dall'associazione Giovani Contadini, Sport Club Ega (sci e calcio), Vigili del Fuoco Volontari di Ega, Associazione di famiglie altoatesine KFS, gruppo Skiteam Latemar e Pompieri di Tiezèr offriranno prelibatezze lungo i sentieri delle malghe.

Piatti della tradizione altoatesina e trentina verranno preparati al momento sulle malghe e nei rifugi sotto il Latemar.

Musica dal vivo e dai "Goaßlschnöller" i schioccatori di frusta delle Alpi, lungo il sentiero numero 9, intratterranno i visitatori. I bambini potranno scorrazzare liberamente negli alpeggi e nei prati circostanti le malghe. Alle ore 11, sul prato del fienile Tholerschupf, sarà celebrata all'aperto la messa. In occasione di questa giornata di festa, la cabinovia Obereggen-Ochsenweide (dalle 8,30 alle 19,00), la seggiovia panoramica Obereggen-Oberholz (dalle 8,30 alle 18,00), la nuova cabinovia Pampeago-Latemar (dalle 8,30 alle 17,20) e la seggiovia Pampeago-Agnello (dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30) porteranno tutti gli ospiti in quota al prezzo speciale di 5 euro (andata e ritorno incluse). I bambini fino a 8 anni viaggiano gratis. (ANSA).

