(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La festa degli alpeggi e delle baite torna sui pendii del Latemar, Paradiso delle Dolomiti.

Appuntamento a domenica 2 agosto per uno degli appuntamenti della buona tavola più attesi. All'ombra del massiccio dolomitico è in programma la tradizionale Schupfenfest, la festa degli alpeggi e delle baite.

Per raggiungere le malghe i partecipanti, numerosissime negli anni scorsi le famiglie italiane e straniere, potranno usufruire della cabinovia Obereggen-Ochsenweide (dalle 8,30 alle 19,00), la seggiovia panoramica Obereggen-Oberholz (dalle 8,30 alle 18,00), la nuova cabinovia Pampeago-Latemar (dalle 8,30 alle 17,20) e la seggiovia Pampeago-Agnello (dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30) al prezzo speciale per l'occasione di 5 euro (andata e ritorno compreso). L'Ochsenweide condurrà in quota da dove si svolgerà l'evento tra le idilliache malghe della Val d'Ega, percorrendo il sentiero Latemar.Alp lungo la strada delle malghe che porta fino a Pampeago. La festa farà rivivere l'antica tradizione delle baite dolomitiche. I partecipanti saranno accolti nei fienili e rifugi Ortner, Gerber, Tholer, Hofer, Baito de la Scofa, Oberholz, Mayrl, Ganischger, Zischg, Weigler, Epircher Laner e Platzl-Römerkeller alla stazione a valle della seggiovia Oberholz e nell'omonimo rifugio Oberholz, perla architettonica conosciuta in tutto il mondo a 2096 metri, a monte della seggiovia. Lungo l'escursione, da malga a malga, specialità della Val d'Ega solleticheranno il palato dei visitatori. In apposite aree si potranno gustare piatti tipici della cucina altoatesina, preparate al momento, da parte dell'associazione Giovani Contadini, Sport Club di Ega (sci e calcio), Vigili del Fuoco volontari di Ega, KFS-Associazione di famiglie altoatesine di Ega, gruppo Skiteam Latemar, Pompieri de Tiezèr, che solleticheranno il palato con deliziosi manicaretti preparati sul momento. Festa imperdibile per degustare gli Strauben con marmellata di mirtilli rossi, burrosi canederli all'albicocca e succulenti canederli allo speck con gulasch, costine di maiale, selvaggina, cotolette, strudel, würstel bianchi e molto altro ancora. Il tutto allietato da musica dal vivo in sottofondo e dai "Goaßlschnöller" i schioccatori di frusta delle Alpi, lungo il sentiero numero 9, mentre i bambini potranno scatenare tutto il proprio entusiasmo sui circostanti prati ed attrazioni. Sul prato del fienile Tholer-Schupf, alle ore 11, sarà celebrata all'aperto la messa. Appuntamento domenica 2 agosto con la festa degli alpeggi e rifugi del Latemar Dolomites a Obereggen, uno degli appuntamenti estivi più attesi in questo paradiso dolomitico ad appena 20 minuti da Bolzano e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. (ANSA).

