(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Dai campi d'orzo e luppolo fino ai pub di tutto il mondo: la birra artigianale da filiera agricola italiana si afferma come nuovo ambasciatore del Made in Italy, registrando una crescita dell'export del 13% in volume nei primi otto mesi del 2026. E' il messaggio che arriva dalla premiazione del primo concorso Birra Italiana, organizzato da Consorzio Birra Italiana e Coldiretti al Simei di Fiera Milano Rho, con i patrocini di Maeci, Masaf, Mimit) e Agenzia Ice. Iniziativa che conferma il ruolo strategico della filiera brassicola per l'economia nazionale, trainata dalla multifunzionalità agricola.

Secondo l'analisi di Consorzio e Coldiretti su dati Istat, l'export rappresenta circa il 18% del totale della produzione birraria italiana, consolidando l'espansione avviata nel post-pandemia. La strategia di internazionalizzazione proseguirà il prossimo 30 novembre a Londra: durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia ospiterà un evento esclusivo in cui 14 birrifici, selezionati per l'impiego esclusivo di materie prime coltivate in Italia, saranno abbinati ad altrettanti formaggi italiani Dop. Nel corso dell'evento spazio anche ai progetti di ricerca di ricerca avviati dal Consorzio con le Università di Parma e Udine, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Porto Conte Ricerche di Alghero.

Gli studi puntano su sostenibilità, valorizzazione di malto e luppolo nazionali, economia circolare e calcolo dell'impronta ecologica. A ribadire il sostegno istituzionale al comparto, il senatore Giorgio Salvitti, delegato del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e firmatario della nuova legge sulla birra, il cui obiettivo è "far crescere tutto il comparto, riconoscere il valore dei birrifici e aumentare il flusso di turisti per far scoprire non solo il prodotto finale ma come nasce". (ANSA).

