(ANSA) - ROMA, 28 SET - Presentata a Milano la prima edizione della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027. La nuova guida enogastronomica - informa una nota - è "frutto del lavoro di un team di giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore ma anche delle segnalazioni della community e mira ad offrire un punto di vista nuovo sul variegato panorama di locali che costellano lo Stivale, regione per regione". "Nella guida - sottolineano gli ideatori della pubblicazione - trovano spazio sia il fine dining sia ristoranti e trattorie, così come le pizzerie, che rappresentano una parte essenziale e imprescindibile della cultura italiana". La guida è disponibile sia in formato cartaceo che sotto forma di App, scaricabile gratuitamente. Il database italiano, composto da 3.000 indirizzi, si integra con quello europeo grazie al network di Falstaff, per consentire all'utente di avere sempre un riferimento a portata di mano quando si tratta di programmare un pranzo, una cena o "anche semplicemente una pausa gustosa". Nel corso della presentazione sono stati assegnati i "Restaurant Awards Falstaff Italia 2027": oltre ottanta riconoscimenti, tra premi speciali e regionali. (ANSA).

