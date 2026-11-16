(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Il confronto costruttivo con il governo e con il sottosegretario D'Eramo ha contribuito ai progressi compiuti negli ultimi anni dal biologico italiano .

Ora è fondamentale consolidare i risultati raggiunti, affrontando le difficoltà della fase attuale, a partire dal sostegno alle piccole e medie aziende bio che rappresentano un patrimonio insostituibile per le aree interne e l'economia dei territori rurali. Per queste aziende il peso degli adempimenti burocratici, amministrativi e dei costi di certificazione sta diventando insostenibile e la semplificazione rappresenta una priorità assoluta". Lo dichiara Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio presente oggi all'incontro "L'attuazione del PANBio 2024-2026", svolto a Roma. "Allo stesso tempo, occorre investire - prosegue Mammuccini - per sistemi locali di produzione e consumo, puntando sui distretti biologici e sulla ristorazione collettiva per consolidare il legame tra agricoltori, cittadini e comunità locali. Inoltre, in una fase in cui la domanda di prodotti bio continua a crescere, è fondamentale promuovere filiere di Made in Italy bio al "giusto prezzo" per rafforzare il ruolo degli agricoltori attraverso un'equa distribuzione del valore nella filiera". "Il biologico - conclude - è l'innovazione per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari fondata su valori d'interesse collettivo, dalla cura della fertilità del suolo alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute. Per sostenere la crescita e l'ulteriore diffusione del metodo bio è indispensabile garantire un supporto strategico attraverso investimenti in ricerca, innovazione, formazione e assistenza tecnica, strumenti fondamentali per accrescere le competenze e la professionalità richieste dal metodo biologico e dalla transizione verso l'agroecologia. In questa direzione, le scelte della futura Pac saranno determinanti per garantire continuità allo sviluppo del settore e sostenere realmente le imprese biologiche". (ANSA).

