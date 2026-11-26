(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Nei primi nove mesi del 2026 il mercato interno dei vini, spiriti e aceti vale 3 miliardi di euro nella distribuzione moderna, mentre per l'export i volumi tengono (+0,3%) ma il valore scende dell'1,6% penalizzato soprattutto dal crollo negli Stati Uniti (-18,4%) dovuto a dazi e inflazione.

È quanto emerge dall'Osservatorio Federvini, realizzato con Nomisma e TradeLab, che restituisce una fotografia di consumi e spedizioni in uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, dazi e rallentamento della domanda globale. Da gennaio a settembre, secondo l'Osservatorio, le vendite di vino nella Gdo italiana raggiungono 2,1 miliardi di euro, in calo dell'1,5% a valore e di quasi il 3% a volume; al ribasso di vini fermi e frizzanti si contrappone il dinamismo delle bollicine, guidato dal Metodo Classico italiano (+9,6% a valore e +14% a volume).

"I consumatori diventano più selettivi e le nostre imprese puntano sempre più sulla qualità", commenta il presidente di Federvini, Giacomo Ponti, osservando che i dati sugli Stati Uniti ci ricordano ancora quanto i dazi pesino su imprese, distributori e consumatori". A preoccupare sono gli esiti dell'indagine condotta sulla sovracapacità che introdurrebbe un dazio al 15%, con Ponti che ribadisce che "il mercato degli Stati Uniti resta insostituibile e che in prospettiva è opportuno puntare su altri mercati e cogliere fino in fondo le opportunità del Mercosur e degli accordi con India e Australia".

A proposito di export ha un andamento disomogeneo nei principali mercati: crescono gli acquisti dall'Italia in Brasile (+6%) e Francia (+0,9%), mentre calano nel Regno Unito del 3,7% a valore e del 5,3% in volume e in Germania (-4,2%). Bene gli spumanti italiani che crescono in Germania (+2,6%) e in Cina (+69,1%) e in Francia (+9,2%). Nel complesso, rispetto ai diretti concorrenti, il risultato si posiziona tra una Francia stabile (+0,7%) e quasi tutti gli altri grandi esportatori in flessione più netta (dal -4,4% della Nuova Zelanda agli Stati Uniti).

(ANSA).

