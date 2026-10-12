(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto oltre mille adesioni e più di settanta ore di formazione complessive, riaprono le candidature alla scuola tecnica dedicata al nocciolo in Italia e promossa da Ferrero Hazelnut Company - a divisione del Gruppo Ferrero dedicata alla filiera globale della nocciola - insieme con l'European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Conaf).

Il programma è nato per rispondere a una fase di profonda trasformazione della filiera italiana della nocciola, comparto storico dell'agricoltura nazionale oggi chiamato a confrontarsi con gli effetti del cambiamento climatico, l'emergere di nuove fitopatie, l'abbandono di alcune aree rurali e l'invecchiamento degli impianti. Con la seconda edizione, nasce ora anche una rete: prende infatti avvio la Hap Community, pensata per mantenere vivo il confronto tra professionisti, valorizzare le relazioni costruite nel primo anno e favorire la condivisione di soluzioni e buone pratiche tra i diversi attori della filiera.

Possono candidarsi dottori agronomi, tecnici di cooperativa, professionisti del settore e studenti di scienze agrarie all'ultimo anno. Il percorso, della durata complessiva di circa otto mesi, alternerà formazione online e sessioni in presenza nelle principali regioni corilicole italiane. Le migliori soluzioni sviluppate dai partecipanti saranno presentate all'Hazelnut Summit conclusivo.

Al centro del progetto resta un modello di collaborazione tra impresa, professione, ricerca e istituzioni, con l'obiettivo di accompagnare l'innovazione lungo tutta la filiera. In questo contesto, il dottore agronomo si conferma una figura chiave: un ponte tra ricerca e campo, capace di tradurre conoscenza tecnica in pratiche agricole più efficaci, sostenibili e orientate al futuro. (ANSA).

