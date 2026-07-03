(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Tre fine settimana dedicati al pescato dell'Adriatico, con ristoranti, chef e operatori della filiera protagonisti lungo tutta la costa abruzzese. È questo il programma del 'Festival del Pescato Locale', la prima iniziativa del progetto 'Blu come l'Abruzzo', promosso dal GAL Pesca Abruzzo per valorizzare il patrimonio ittico regionale.

L'iniziativa coinvolgerà i ristoratori della Costa dei Trabocchi, del Pescarese e del Teramano, che proporranno menu e percorsi degustazione dedicati alle specie locali, con particolare attenzione al pesce azzurro e alla stagionalità.

Tra gli appuntamenti principali figura la serata del 12 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara, nell'ambito di Mediterranea, dove lo chef stellato Nicola Fossaceca proporrà uno show cooking con due creazioni dedicate al pescato locale: spaghettini al granchietto e seppiolina arrosto con rucola.

L'evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Il 16 luglio il Festival farà tappa al porto di Giulianova con 'Caliscendi 2026'. Dalle 19.30 si alterneranno tre momenti di cucina d'autore: lo chef stellato Davide Pezzuto presenterà un piatto a base di vongole, Antonio Lerro realizzerà specialità dedicate alla piccola pesca, mentre Silvestro Gervasini e lo chef Gianluca Durillo prepareranno il tradizionale brodetto alla giuliese. Anche in questo caso l'ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

'La valorizzazione del pescato locale rappresenta una delle direttrici strategiche delle politiche regionali per lo sviluppo dell'economia del mare', ha ricordato il vicepresidente della Regione e assessore alla Pesca, Emanuele Imprudente, evidenziando come iniziative di questo tipo favoriscano la conoscenza delle specie dell'Adriatico e promuovano scelte di consumo più consapevoli.

Per il presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano, il Festival rappresenta uno degli strumenti attraverso cui "rafforzare il legame tra il mare e la nostra comunità", coinvolgendo ristoratori, cittadini e turisti in un percorso di valorizzazione della pesca locale. L'obiettivo, ha spiegato, è sostenere le imprese della filiera e offrire ai consumatori "la possibilità di scegliere un prodotto che sia espressione autentica del nostro mare".

Ecco i locali aderenti divisi per città. El Social Trattoria Bar, Il Palmizio Ristorante, Ristorante Don Alfonso e Ristorante Livrea (Alba Adriatica); Al Vecchio Teatro e Ristorante Miramare (Ortona); Osteria delle Piane (Chieti); La Balena Osteria di Mare (Contrada Vallevò); Ristorante Blumarine (Francavilla al Mare); Cantine San Flaviano, Gusto Beach, Osteria Dal Moro, Ristorante Bellavista, Ristorante Valerio e Rotta Cucina e Ristoro (Giulianova); Cesco Ristorante (Martinsicuro); Ristorante La Vela e Voglia di Mare (Montesilvano); Lido Aretusa, Lido Beach, Marina Sud, Ristorante Da Bacone, Ristorante La Tramontana e Ristorante Positano da Vittorio (Pescara); La Conchiglia d'Oro (Pineto); Ristorante Caldora Punta Vallevò e Taverna Il Portico (Rocca San Giovanni); Vecchia Marina (Roseto degli Abruzzi); Osteria del Mare e Ristorante Al Metrò (San Salvo); Ristorante Malù (Silvi); Ristorante Mare Blu (Torino di Sangro); Hostaria del Pavone, Ristorante Braceria Valleluna e Tramare Ristobistrot (Vasto); Profumi di Mare (Villa Raspa di Spoltore).

Il programma completo del Festival, l'elenco dei locali aderenti e le ricette d'autore per replicare a casa i piatti della tradizione marinara sono disponibili sul sito ufficiale del progetto blucomelabruzzo.it. (ANSA).

