(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un viaggio alla scoperta all'arte del mantecatore con corsi pratici sulla pasta e di masterclass dove i partecipanti potranno scoprire la storia delle Fettuccine Alfredo, la selezione degli ingredienti, le tecniche di lavorazione e i segreti della mantecatura perfetta dal vivo. E' quanto accadrà dal prossimo primo dicembre con la nascita dell'Accademia del Mantecatore a Roma. L'iniziativa, promossa da Mario Mozzetti, Mantecatore del Gusto accreditato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e titolare dello storico ristorante Alfredo Alla Scrofa, sarà un focus calibrato sulla conoscenza delle Fettuccine Alfredo, celebre piatto guarnito, secondo ricetta orginale, con burro e parmigiano e collegato al ristoratore Alfredo Di Lelio a suo locale a piazza Rosa a Roma nel 1908. L'origine del piatto è dovuta alla necessità di Di Lelio di aiutare sua moglie Ines a riprendersi dopo la nascita del loro primogenito. Oggi il piatto, oltre ad essere eseguito secondo la ricetta tradizionale, è conosciuto in tutto il mondo ma preparato, soprattutto negli Stati Uniti, con modalità diverse e con l'aggiunta della panna e anche, alle volte, di altri ingredienti. La nascita dell'Accedemia, gode del sostegno di diversi partner tra i quali il Consorzio del Parmigiano Reggiano e ha il patrocinio del Niaf (National Italian American Foundation) e partner per la promozione e la tutela dell'eredità culturale e gastronomica italiana negli Stati Uniti e nel mondo.

Insieme alla Accademia nascerà una Formaggeria, in n collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano. Lo spazio ospiterà i corsi per diventare assaggiatori ufficiali di Parmigiano Reggiano, oltre a percorsi di degustazione per approfondire le diverse stagionature. Saranno presenti anche un pastificio e una bottega di vendita di prodotti. (ANSA).

