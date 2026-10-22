(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Lo sblocco delle nuove risorse economiche per il comparto agroalimentare rappresenta una boccata d'ossigeno importante per la tutela del Made in Italy, ma bisogna ora evitare che le aziende restino paralizzate dall'emergenza logistica e proseguire con gli sblocchi avviati in alcune aree in queste ultime ore. Filiera Italia accoglie con favore gli stanziamenti approvati dal Governo ed in particolare voluti dal ministro Lollobrigida, ora l'attenzione va concentrata sulla necessità assoluta e urgente di assicurare la completa libera circolazione dei trasporti in tutta la penisola". E' quanto comunicato in una nota della sigla agricola. "Il perdurare di blocchi lungo le principali arterie stradali aggraverebbe - aggiunge Filiera Italia - ulteriormente gli ingenti danni economici che hanno già interessato il settore agroalimentare italiano, dall'agricoltura alle imprese di trasformazione alla distribuzione, tra i vari settori più colpiti quelli dei prodotti deperibili a cominciare da latte, ortofrutta e quarta gamma". (ANSA).

