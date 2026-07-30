(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La Filiera olivicola olearia Italiana (Fooi) ha rinnovato i propri organi di rappresentanza. Tommaso Loiodice è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione, mentre Alberto Amoroso assume la carica di vice-presidente. Confermati nel Cda Gennaro Sicolo, Dora Desantis e Paolo Mariani.

Nell'accettare l'incarico di Fooi che riunisce Unapol e Italia Olivicola per la componente produttiva, Aifo e Assofrantoi per la trasformazione e Assitol per l'industria olearia, Loiodice ha voluto ringraziare Dora Desantis alla guida della società nell'ultimo periodo, impegnata a dar vita all'interprofessione unica italiana dell'olio, tema rilanciato anche dal neo presidente. Proposte e iniziative frammentate e scoordinate, per Fooi, rischiano, infatti, di rallentare le risposte attese dalla filiera. Da qui la necessità di una sede stabile di confronto con le istituzioni, rinnovando la propria apertura ad accogliere il contributo di altre organizzazioni, ampliando la rappresentanza. Dialogo, collaborazione e condivisione degli obiettivi comuni sono indicati come i principi guida dell'azione futura, per superare logiche autoreferenziali a favore di una visione unitaria del settore. Tra le priorità anche gli accordi di filiera, tra gli strumenti più efficaci per rafforzare la competitività, generare valore lungo tutta la catena produttiva e sostenere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell'olivicoltura e dell'industria olearia. (ANSA).

