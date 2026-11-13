Due nuove eccellenze entrano nel patrimonio delle Indicazioni Geografiche europee che valorizzano la qualità e le tradizioni agroalimentari di Puglia e Molise. La cicoria Puntarelle molfettese ottiene il riconoscimento Igp, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre il Fior di latte molisano conquista la Dop, Denominazione di origine protetta. "Sono riconoscimenti che arricchiscono il Made in Italy e rende merito alla competenza produttiva di Puglia e Molise - commenta il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida - i marchi di origine sono decisivi per tutelare l'autenticità dei prodotti, sostenere il lavoro di agricoltori e allevatori e generare valore per le economie locali, custodendo un patrimonio di storia e saper fare unico al mondo".

Conosciuta anche come 'cicoria spigata', la cicoria Puntarelle molfettese si caratterizza per il cespo verde-biancastro, la consistenza croccante e i germogli dal sapore dolce, con un retrogusto amarognolo. Le prime testimonianze scritte risalgono ai primi del Novecento dai venditori ambulanti nelle piazze, mentre dagli anni Ottanta, la Cooperativa Ortofrutticola San Giacomo ne ha sostenuto la commercializzazione e la diffusione anche attraverso la Sagra attiva fino alla fine degli anni Novanta.

Studi scientifici ne hanno evidenziato le caratteristiche metaboliche, legate all'adattamento all'ambiente delle Murge Basse, dove si coltiva in terreni carsici e in un clima mediterraneo mitigato dalla vicinanza al mare. Il Fior di latte molisano deve le proprie caratteristiche al contesto pedoclimatico regionale e all'alimentazione delle vacche con fieni, erbe fresche ed essenze spontanee locali, che conferiscono al latte aromi e profumi distintivi. Si distingue per la pasta tenera, umida e fibrosa, il sapore dolce con retrogusto erbaceo che richiama i pascoli molisani. A caratterizzarne la produzione è anche la lavorazione artigianale, dove l'esperienza del casaro e del filatore è determinante.

