(ANSA) - LECCE, 31 OTT - Circa sessanta ospiti tra chef, pasticcieri, pizzaioli, giornalisti, imprenditori ed esperti del settore parteciperanno alla nona edizione di FoodExp, il Forum internazionale dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera in programma lunedì 2 e martedì 3 novembre al Chiostro dei Domenicani di Lecce. Tema dell'appuntamento sarà Matrix, dedicato alle connessioni tra culture gastronomiche, tradizioni e ricerca e ai nuovi modelli di ristorazione.

Ideata e organizzata dal 2018 dalla Sinext di Giovanni Pizzolante, la manifestazione proporrà incontri, cooking show, masterclass, degustazioni e cene. Tra i protagonisti Franco Pepe, Davide Guidara, Marco Ambrosino, Francesco Sodano, Domingo Schingaro, Jacopo Ticchi, Enrico Marmo, Antonio Biafora e Davide di Fabio.

"Abbiamo scelto di non concentrare l'attenzione soltanto sul fine dining, ma di allargare il racconto a figure imprenditoriali capaci di creare format, mercati e linguaggi forti, diversi e originali, anche attraverso i social e gli strumenti digitali", spiega Pizzolante. Lunedì mattina si discuterà di identità culinarie in evoluzione, Dieta mediterranea e futuro delle guide gastronomiche. I cooking show approfondiranno, tra gli altri, i temi del vegetale con Schingaro e della cucina di mare con Ticchi. Spazio anche a pizza, pasticceria e gelato e al concorso Una salsa per ogni forma, realizzato con Monograno Felicetti e gli studenti dell'istituto Presta-Columella di Lecce. Guidara firmerà il pranzo Chef Table, mentre Torre del Parco ospiterà la cena di gala. Martedì, dalle 10, il programma comprenderà gli interventi di Celso Laforgia Almeida sulla pasta all'assassina, di Ambrosino sul Mediterraneo e di Guidara sulla cucina vegetale.

Con il supporto della Regione Puglia, Hackfest affronterà il ruolo della Dieta mediterranea come elemento identitario e risorsa turistica. Previsti inoltre il pranzo con Marmo e la cena conclusiva al Chiostro. L'ingresso agli incontri è gratuito. A pagamento degustazioni, pranzi e cene. (ANSA).

