"L'edizione di quest'anno di Simei vede protagoniste soluzioni tecnologiche e attrezzature che consentono un salto di qualità sul fronte della sostenibilità, soprattutto in termini di risparmio, energetico e idrico. Su questo tema sono felice di annunciare che, come da tempo richiesto da Unione italiana vini, entro la prossima vendemmia avremo il tanto atteso marchio di Stato sulla sostenibilità del vino italiano.

Per il ministero dell'Agricoltura i tempi sono maturi e ci ha comunicato che entro l'estate sarà pronto il decreto che istituisce il logo unico di sostenibilità".

Lo ha detto oggi, a Fiera Milano Rho, nel corso dell'inaugurazione di Simei/Bevertech, il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi.

