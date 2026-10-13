(ANSA) - AOSTA, 13 OTT - "Sostenere l'apicoltura significa anche tutelare la biodiversità e trasmettere alle nuove generazioni le competenze e la consapevolezza del valore del nostro ambiente". Lo ha dichiarato l'Assessora regionale alle risorse naturali, Speranza Girod, presentando la 23/a edizione della Sagra del miele e dei suoi derivati che si svolgerà a Châtillon dal 23 al 25 ottobre. "E' un'occasione - ha aggiunto - per incontrare i produttori, conoscere le diverse varietà di miele valdostano e valorizzare il lavoro dei nostri apicoltori.

È un settore dinamico, che continua ad attirare nuovi appassionati, giovani e meno giovani".

Organizzata dal Comune di Châtillon in collaborazione con l'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, la sagra rappresenta un appuntamento consolidato per apicoltori, appassionati e famiglie. Nell'occasione è anche prevista la premiazione del Concorso regionale dei mieli della Valle d'Aosta, giunto alla 32/a edizione.

La stagione apistica 2026 - si legge in una nota - "si chiude con un bilancio complessivamente positivo: a una primavera favorevole è seguita un'estate particolarmente calda, che ha accelerato le fioriture di rododendro, castagno e tiglio, anticipando i tempi di raccolta e costringendo gli apicoltori ad adattarsi rapidamente alle condizioni climatiche. La biodiversità delle vallate valdostane e il nomadismo in quota hanno tuttavia contribuito a salvaguardare la produzione, consentendo di ottenere mieli millefiori di qualità e pregiate varietà monoflora". (ANSA).

