(ANSA) - ROMA, 28 SET - Eridania Italia S.p.A. annuncia, in una nota, la nomina di Giuseppe Di Bono a Direttore Generale con effetto dal 1° ottobre 2026. Di Bono assumerà la guida operativa della società, succedendo ad Alessio Bruschetta, che, dalla stessa data, ricoprirà il nuovo incarico di Ceo del Gruppo CristalCo, trasferendo la sua sede di lavoro a Parigi.

Manager di lungo corso, laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con una consolidata esperienza maturata in contesti multinazionali, Giuseppe Di Bono, 59 anni, porta in Eridania S.p.A. un percorso professionale sviluppato tra innovazione, operation, qualità, sicurezza alimentare, produzione e sviluppo commerciale nel settore dei prodotti di largo consumo e, in particolare, dell'alimentare. "Sono orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso in Eridania, marchio iconico della dolcezza e leader nei mercati zucchero e dolcificanti. Consolidare la leadership di Eridania nel mercato italiano dello zucchero e accelerare nei dolcificanti sarà la mia priorità, in continuità con il percorso guidato da Alessio Bruschetta. Il piano di investimenti da 20 milioni di euro, con il potenziamento del polo di Russi, nel Ravennate, traccia una direzione precisa: rafforzare la capacità industriale e logistica e sostenere l'innovazione di prodotto", commenta Giuseppe Di Bono, Direttore Generale di Eridania Italia.

Eridania Italia fa parte del gruppo Cristal Union, unico player estero del comparto saccarifero ad avere investito in modo significativo in Italia, con un fatturato di 2,2 miliardi di euro nell'esercizio 2025/2026, per la produzione di zucchero per industria e retail di alcol e bioetanolo per industria, cosmetica, energia e produzione alimentare, "Guidare Eridania Italia è stato un privilegio professionale e umano - sottolinea Alessio Bruschetta -. Ringrazio la squadra con cui ho condiviso la sfida di innovare un marchio che appartiene alla storia del Paese e di raggiungere un traguardo importante come la leadership in Italia nel mercato dei dolcificanti. Ringrazio Cristal Union per la fiducia. Consapevole di affrontare una delle campagne saccarifere più difficili nella nostra storia, intraprendo questa nuova sfida con energia ed entusiasmo".

(ANSA).

