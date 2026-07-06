(ANSA) - ROMA, 06 LUG - ''The Final Countdown'', successo inossidabile che resiste da quaranta anni, risuonerà a Roma nel concerto che lo storico gruppo degli Europe terrà il 7 luglio nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. La band hard rock formatasi in Svezia nel 1979, tra i massimi esponenti del filone melodico, torna nella capitale per il cartellone del Summer Fest della Fondazione Musica per Roma. Gli Europe agli esordi varcarono i confini e ottennero il successo del grande pubblico nel 1984 con il secondo album "Wings of Tomorrow" raggiungendo il picco della notorietà mondiale nel 1986 appunto "The Final Countdown" e l'omonimo singolo con il memorabile riff della tastiera. Dopo la pausa che seguì la fine del tour di "Prisoners in Paradise" nel 1992, la band si riunì a tutti gli effetti nel 2003, dando il via alla seconda fase del loro percorso artistico, incidendo da allora sei album di inediti ed effettuando moltissimi concerti in ogni parte del mondo. Ancora oggi la band guidata dalla voce di Joey Tempest, autore del celebre brano, e dalla chitarra di John Norum rimane una delle band preferite dai fan affezionati al rock degli anni Ottanta.

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