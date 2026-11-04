Sono sette le linee di intervento del Coltivaitalia per un totale di 1.184,3 milioni di risorse. Ecco in sintesi gli interventi principali:

- SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO: Per le filiere strategiche 300 milioni di euro di investimenti per l'approvvigionamento di prodotti agricoli, rafforzare le filiere locali e potenziare la competitività delle imprese. Rifinanziato il Fondo Sovranità alimentare con 70 milioni di euro a sostegno delle filiere in difficoltà. Per l'allevamento Italia 300 milioni di euro per ridurre la dipendenza dall'import e rafforzare la produzione di carne bovina e la linea vacca-vitello. Al settore olivicolo e valorizzazione dell'olio di oliva italiano 300 milioni di euro.

Per la tutela degli uliveti viene introdotto il divieto di espiantare ulivi destinati a produzioni Dop e Igp per la realizzazione di impianti fotovoltaici o eolici. Previste misure a sostegno della filiera cerealicola per favorire stabilità, redditività e competitività: 10 milioni di euro per i contratti di filiera del frumento, con un credito d'imposta dal 20% al 40% per accordi da 3 a 5 anni.

- SOSTEGNO AL RICAMBIO GENERAZIONALE: Destinati 150 milioni di euro per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 65% alla concessione di mutui e 35% a contributi a fondo perduto.

Terreni e opportunità a disposizione delle nuove generazioni interessate a investire nel settore agricolo. 8.417 ettari messi a disposizione da Ismea in comodato d'uso gratuito per 10 anni a giovani tra i 18 e i 41 anni, con possibilità di acquisto finale al 50% del valore iniziale. Recupero dei terreni inutilizzati per favorire attività produttive, sviluppo e cura del territorio, con i Comuni che potranno censire e mettere a disposizione terreni inutilizzati tramite la 'banca comunale delle terre'.

- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA: Investimenti per favorire la modernizzazione e la competitività dell'agricoltura.

Il Crea assumerà 50 nuove unità dedicate alla ricerca, supportate le aziende sperimentali del Consiglio e degli Istituti agrari con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale e sensoristica - MISURE EMERGENZIALI: Viene istituito il Commissario straordinario nazionale per la Xylella, in carica fino al 31 dicembre 2028, supportato da una struttura di 5 unità e 3 sub-commissari, con uno stanziamento di 3 milioni di euro.

Moratoria dei mutui per le imprese a favore della sostenibilità economica colpite da epizoozie e fitopatie nel 2025. Per il contrasto alla Peste suina africana 1 milione di euro; interventi di prevenzione, biosicurezza e sostegno per la tutela degli allevamenti e delle filiere e 3 milioni per le imprese della macellazione.

- DIFESA DEL MADE IN ITALY E CONTROLLI: Previsti interventi per la valorizzazione delle produzioni del territorio e la gestione sostenibile delle risorse naturali. La misura rafforza la disciplina della raccolta dei tartufi all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatori È previsto il divieto di utilizzare il termine "aceto" se non ricavato da materie prime agricole non di sintesi) e l'obbligo di far seguire l'indicazione (aceto di…) della materia agricola da cui il prodotto deriva.

- TURISMO ENOLOGICO e OLEO con 9,2 milioni di euro.

- SEMPLIFICAZIONE Predisposto un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi.

