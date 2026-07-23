(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Nel primo semestre di quest'anno la produzione di Gorgonzola Dop è stata di 2.581.021 forme, sostanzialmente stabile (+0,40%) rispetto al primo semestre 2025. Nel mese di giugno gli aumenti hanno riguardato sia le province di produzione dislocate in Lombardia (+2,17%) che quelle piemontesi (+5,26%). A comunicarlo è il Consorzio di tutela.

Il report economico registra che si attestano su valori sostanzialmente stabili (+0,1%) anche le esportazioni registrate nel primo trimestre 2026. Nel dettaglio è segnalato che sono state esportate 6.350 tonnellate di Gorgonzola Dop, di cui 5.508 nel mercato europeo e la restante parte nel resto del mondo. Sul fronte esportazioni continua a crescere in particolare il mercato francese che nel periodo in esame ha importato 121.228 forme (+1,1%), mentre quello tedesco si conferma secondo per importanza con 109.394 forme di Gorgonzola Dop importate, ma con una contrazione dell'11,5% rispetto al primo trimestre 2025.

All'interno dell'Ue "ottime performance - sottolinea il consorzio - le fanno registrare la Polonia (+13%), il Lussemburgo (+14,4%), l'Austria (+25,3%) e i Paesi Bassi (+26%)". Nei Paesi extra Ue domina il Giappone con poco meno di 10mila forme importate in crescita del 16,4% seguito dal Regno Unito (8.610 forme) che torna finalmente a crescere del 4,2% (ANSA).

