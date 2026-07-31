(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il "grappaturismo" conferma il proprio potenziale come elemento distintivo dell'offerta turistica territoriale del Trentino. A certificarlo è un' indagine svolta dall'Istituto Tutela Grappa del Trentino sui propri associati, che fotografa lo stato dell'accoglienza nelle distillerie trentine e il grado di maturità dei servizi rivolti ai visitatori.

Con l'analisi effettuata è registrato che circa il 70% delle distillerie trentine reputa il turismo come strategico per il settore. Per quanto riguarda il periodo di apertura, il 60% delle aziende ha invece un'attività annuale, il restante opera su richiesta o stagionalmente.

Dal punto di vista della promozione, per l'estate 2026, il 7 agosto è in programma "Note di Grappa", evento che tornerà ad animare le vie e le distillerie di Santa Massenza, il piccolo borgo della Valle dei Laghi che rappresenta il cuore pulsante della grappa artigianale trentina.

L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, "nasce - informa una nota - con l'obiettivo di valorizzare uno dei distillati più rappresentativi del territorio attraverso linguaggi nuovi e coinvolgenti, capaci di avvicinare anche chi non ha mai avuto occasione di scoprirne la complessità e le potenzialità". Protagonisti della serata saranno cocktail a base di grappa, ideati da professionisti della miscelazione per esaltarne aromi e versatilità. Non mancheranno degustazioni e assaggi studiate da Slow Food Trentino-Alto Adige.

L'evento è organizzato dall'Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent con il supporto dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino e di Garda Trentino, e con la partecipazione di Slow Food Trentino Alto Adige. (ANSA).

