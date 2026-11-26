Greenpeace nuovamente in azione alle Fiere zootecniche internazionali di Cremona, inaugurata stamattina del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: dal tetto di una delle arene che ospitano i bovini presenti all'evento, attivisti e attiviste dell'organizzazione ambientalista hanno calato un maxi-striscione con una foto che denuncia la dura realtà delle mucche sfruttate per la produzione industriale di latte, accompagnata dal messaggio "Gli allevamenti intensivi sono una merda".

Già questa mattina, gli attivisti di Greenpeace erano entrati in azione durante l'inaugurazione, portando davanti all'ingresso della fiera una montagna di liquame e cercando di consegnare simbolicamente al ministro Lollobrigida un milione di firme contro gli allevamenti intensivi.

"Dietro la retorica dorata del Made in Italy, si nasconde un sistema inquinante che rende l'aria irrespirabile e avvelena i suoli -, dichiara Simona Savini della campagna Agricoltura di Greenpeace Italia -. I grandi gruppi zootecnici si arricchiscono, mentre le piccole aziende continuano a chiudere, e gli animali vengono sfruttati oltre ogni limite. Una cruda realtà che abbiamo voluto smascherare con la nostra azione al più importante appuntamento europeo del settore. Fermare questo sistema è una necessità urgente e non più rimandabile: stiamo mettendo a rischio la salute pubblica e l'agricoltura stessa".