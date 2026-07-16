(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'italianità resta protagonista nel carrello della spesa degli italiani ma non avanza, tranne che per gli alimenti Dop e i vini Docg. E' quanto emerge dalle 100 pagine dell'Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, studio semestrale gratuito che analizza le abitudini di consumo degli italiani attraverso le etichette dei prodotti acquistati in supermercati, ipermercati e negozi a libero servizio e digitalizzati dal servizio Immagino di Gs1 Italy Servizi. In particolare nel corso del 2025 l'Osservatorio Immagino di Gs1 Italy ha monitorato 151.203 prodotti, tra alimentari, petfood, cura casa e cura persona, suddivisi tra dieci carrelli della spesa a tema per un paniere di referenze che sviluppa l'82,7% delle vendite totali del 2025 di supermercati, ipermercati e libero servizio, realizzando 57,3 miliardi di euro di sell-out (+1,6% rispetto al 2024). Entrando nel merito, l'analisi di mercato evidenzia che anche la tradizione nel carrello della spesa rimane importante e premia i prodotti di filiera, quelli lavorati a mano, artigianali o regionali. Tra le novità emergono invece mango e anacardi, matcha e basmati, wasabi e acqua di cocco, avena e germe di grano. Bene anche l'andamento di mercato riguardante il salutismo e le vendite di alimenti free from e rich-in, meglio se privi di glutine e/o di lattosio, con meno zuccheri e più proteine. L'attenzione al benessere e alla sostenibilità porta inoltre a preferire gli alimenti che forniscono maggiori garanzie in termini di salubrità e sicurezza, come quelli privi di Ogm, nitriti, residui o pesticidi. Relativamente alla cura della persona gli analisti registrano che il filo conduttore è la lotta all'invecchiamento, che fa preferire alimenti con antiossidanti e cosmetici con acido ialuronico. E' rilevato che l'amore per gli animali spinge a premiare i prodotti definiti "cruelty free" e a scegliere alimenti salutistici per i propri pet. E' fatto presemte che in tema identitario si acquistano più alimenti plant based o alternativi. (ANSA).

