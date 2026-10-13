(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'85,1% dei prodotti venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia presenta sull'etichetta almeno un claim riferito alla sostenibilità ambientale. E' quanto emerge con l'analisi contenuta nella diciannovesima edizione dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy che ha individuato oltre 128 mila prodotti con indicazioni, oggetto della ricerca, on pack. Il paniere rilevato nel 2025 ha superato i 53,4 miliardi di euro di vendite, in crescita annua di +2,0% a valore e di +1,0% a volume.

Gli analisti sottolineano che per l'andamento del trend è stata "determinante la spinta dettata dall'aumento dell'offerta a scaffale (+1,6 punti percentuali), con le marche private e i produttori follower a fare da traino". Lo scenario rilevato dall'Osservatorio Immagino - evidenzia una nota - vede la prevalenza dei claim che forniscono indicazioni pratiche (come raccolta differenziata, uso e conservazione), presenti su più 120 mila referenze con oltre 52 miliardi di euro di vendite, e di quelli relativi a singole caratteristiche ambientali, come il contenuto bio-based o la riciclabilità del pack, rilevati su oltre 107 mila referenze con 49,8 miliardi di euro di sell-out.

L'area più dinamica è quella dei disciplinari di filiera in agricoltura o allevamento, riportati su 15.190 prodotti con oltre 7,4 miliardi di euro di vendite (+2,5%), seguita dai claim relativi a studi Lca e impronta ambientale, stabili a valore (1,1 miliardi di euro di vendite) e in crescita a volume (+1,6%). Lo studio mette sotto i riflettori anche l'area dei claim generici, "su cui si inserisce - sottolineano i ricercatori - la direttiva Ue sul greenwashing entrata in vigore il 27 settembre scorso e che riguarda l'8,0% dei prodotti rilevati dall'Osservatorio Immagino". "Si tratta - rilevano - di un paniere composto da 12.126 referenze con oltre 7,2 miliardi di euro di sell-out, in sostanziale stabilità (-0,1% a valore e +0,3% a volume)". (ANSA).

