- Approda nel mondo del vino francese la Guida Michelin e nel cuore dell'antico Palazzo dei Duchi di Borgogna, che oggi ospita il municipio di Digione, che la Guida Michelin ha scelto di svelare la prima selezione delle Uve 2026.



In questa prima selezione sono presenti 94 aziende vinicole, tra cui 62 distinte dalle Uve Michelin. In particolare, nel pregiato distretto vitivinicolo d'oltralpe, 9 domaines ricevono le 3 Uve, la distinzione più alta. Mentre 20 sono premiati con 2 Uve e 33 con 1 Uva, oltre alle altre 32 tenute selezionate.



"Questa prima selezione delle Uve Michelin rivela una Borgogna fedele alla propria eredità, ma decisamente viva. Se questa regione resta una delle più strutturate al mondo per la gerarchia dei suoi terroir e delle sue denominazioni, la nostra selezione dimostra che l'eccellenza non si limita al prestigio di un nome. Si esprime prima di tutto nella precisione del lavoro svolto in vigna come in cantina, così come nella personalità che ogni vignaiolo imprime al proprio domaine, al servizio della qualità dei vini.

Mette inoltre in luce una Borgogna dinamica, in cui convivono più generazioni, percorsi e approcci diversi. Eredi di tradizioni familiari e nuove aziende vinicole partecipano all'evoluzione di un vigneto che continua a rinnovarsi senza rinnegare la propria identità. Questa diversità di profili e di espressioni conferisce tutta la sua ricchezza a questa prima selezione delle Uve", commenta Gwendal Poullennec, Direttore internazionale della Guida Michelin. (ANSA).

