(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Sono 44 i Grandi Esordi della Guida Oro I Vini di Veronelli 2027. Il riconoscimento - informa una nota - segnala i vini che fanno il loro ingresso in Guida per la prima volta o rientrano, per assoluto merito, dopo una lunga assenza. I Grandi Esordi sono anche i vini che hanno meritato una valutazione di almeno 94 centesimi. I Grandi Esordi otterranno, nelle edizioni successive, il riconoscimento delle Tre Stelle Oro solo nel caso in cui verranno giudicati qualitativamente pari, nelle singolarità delle annate successive. La Guida Oro I Vini di Veronelli 2027. sarà presentata in anteprima nazionale il prossimo giovedì 19 novembre presso il Convento dei Neveri a Bariano (Bergamo).

Nella Guida Oro I Vini di Veronelli 2027 Ssono 1618 i produttori recensiti e 13.219 i vini selezionati nella Guida Oro I Vini di Veronelli 2027.La Guida Veronelli 2027 sarà disponibile nelle librerie e sul sito seminarioveronelli.com dal 30 novembre 2026.

(ANSA).

