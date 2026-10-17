(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Una pubblicazione corale fatta da 253 collaboratori sparsi in tutta Italia che camminano i filari e visitano le cantine. Una fotografia puntuale della viticoltura italiana. È, in sintesi, quanto propone la guida Slow Wine 2027.

Già in libreria e disponibile sullo store di Slow Food Editore, il volume è stato presentato oggi a Milano durante il consueto approfondimento con i, a cui ha fatto seguito una degustazione con 450 aziende da tutto il Paese e oltre 1.000 vini in mescita. Una pubblicazione che esce - sottolineano gli autori - in un periodo contrastante che il mondo del vino sta vivendo, tra difficoltà climatiche, calo dei consumi, eccessi di produzione e incremento dei costi.

A entrare nelle pieghe della guida, è il curatore Giancarlo Gariglio: "Il dato che ci interessa di più è il ricambio.

Abbiamo 168 ingressi a fronte di 132 uscite: quindi 36 cantine recensite in più, in un anno nel quale le difficoltà si fanno sentire. Tra questi ingressi ci sono progetti recenti e aziende con una storia più lunga, che i nostri collaboratori hanno portato all'attenzione della redazione. È il risultato delle visite: tornare ogni anno significa verificare, cercare e rimettere in discussione le scelte precedenti. Il Sud e la Sicilia in particolare, che crescono per numero di cantine recensite, raccontano bene quanto ci sia ancora da scoprire".

"Al di là dell'assaggio - spiega -, la guida offre poi altre segnalazioni utili: i 250 Locali del Bere Slow, le informazioni sull'accoglienza in cantina, i 231 Best Buy. Vorremmo che il lettore trovasse un vino, ma anche un luogo da visitare e una persona da conoscere". (ANSA).

