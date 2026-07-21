(ANSA) - RAVELLO, 21 LUG - Donne per le donne nel segno della solidarietà. È il senso della Ditirambo Night "Chi dice donna dice dono", l'iniziativa in programma domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 19 al Caruso a Belmond Hotel Amalfi Coast di Ravello.

L'iniziativa nasce come momento di incontro tra produttori del territorio che, supportati dall'executive chef Armando Aristarco, firmano il menù a base di prodotti locali. La finalità è celebrare una gastronomia autentica, in cui tradizione e genuinità la fanno da padrone. A guidare l'iniziativa le donne, a partire da quattro aziende di vini testimonianza dell'imprenditoria femminile: Marisa Cuomo di Furore, Francesca Scairato di Castel San Lorenzo, Viticoltori de Conciliis di Prignano Cilento e Teresa Mincione di Caiazzo. A completare il tutto, le signore della pasta di Gioi Cilento e di Felitto che, attraverso uno show cooking, daranno una dimostrazione diretta della preparazione dei fusilli al ferretto cilentani. Saranno presenti i referenti della delegazione della Costa d'Amalfi dell'Ais Campania e i sindaci di Gioi Cilento, Maria Teresa Scarpa, e Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza.

Ma alla parte gastronomica si unisce il messaggio più profondo e solidaristico voluto dal general manager Iolanda Mansi. La serata vedrà, infatti, la presenza del direttivo de "Le Kassandre" di Napoli, guidato dalla presidente Marianna Hasson.

L'associazione che sostiene le donne vittime di violenza attraverso il supporto psicologico, favorendone anche l'integrazione in ambito professionale e culturale grazie a corsi di teatro e musica. La Ditirambo Night siglerà dunque il sostegno dell'hotel Caruso all'associazione nel nome della lotta a ogni forma di violenza di genere.

(ANSA).

