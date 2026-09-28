(v.'Roma all'Ue, 'attivare riserva agricola...' delle 9.20) (ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - "La mobilitazione della riserva agricola dovrebbe essere considerata solo come ultima risorsa", "per affrontare un grave squilibrio del mercato dell'Ue". Lo ha detto il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, nella sessione pubblica dedicata alla richiesta dell'Italia di attivare la riserva agricola per le sfide del settore dell'olio d'oliva. "Comprendo le sfide, specialmente quest'anno", ha aggiunto il commissario, ricordando solo che "la Pac offre sostegno alla gestione del mercato nel settore". (ANSA).
Hansen all'Italia, 'la riserva agricola per l'olio sia l'ultima risorsa'
28 settembre 2026 • 11:00
(v.'Roma all'Ue, 'attivare riserva agricola...' delle 9.20) (ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - "La mobilitazione della riserva agricola dovrebbe essere considerata solo come ultima risorsa", "per affrontare un grave squilibrio del mercato dell'Ue". Lo ha detto il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, nella sessione pubblica dedicata alla richiesta dell'Italia di attivare la riserva agricola per le sfide del settore dell'olio d'oliva. "Comprendo le sfide, specialmente quest'anno", ha aggiunto il commissario, ricordando solo che "la Pac offre sostegno alla gestione del mercato nel settore". (ANSA).