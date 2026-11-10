(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Un contributo al Pil italiano di 4,5 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro di entrate fiscali generate lungo tutta la filiera, con acquisti dai fornitori nazionali per 834 milioni di euro.

Questi alcuni dei numeri dello studio sull'impatto economico di Heineken in 29 mercati europei, dove l'Italia ricopre la seconda posizione dopo il Regno Unito. La ricerca, che analizza i dati relativi al 2025, fotografa il contributo dell'azienda all'economia europea e considera anche fornitori, distributori, esercizi commerciali e attività della ristorazione e dell'ospitalità.

Secondo lo studio, il contributo complessivo di Heineken Italia equivale allo 0,2% del Pil del Paese e al 7% del valore aggiunto generato dall'industria nazionale delle bevande. Un risultato "che si inserisce in un contesto europeo più ampio, dove il gruppo sostiene complessivamente 34,2 miliardi di euro di contributo al Pil, pari allo 0,15% dell'economia dei mercati analizzati".

Nel nostro Paese Heineken ha sostenuto complessivamente 61.800 posti di lavoro in Italia, di cui 2.027 diretti e circa 59.700 lungo tutta la filiera. Tra le principali voci di approvvigionamento dai fornitori italiani figurano 282 milioni di euro relativi ai prodotti finiti, 175 milioni di euro destinati al packaging e 22 milioni di euro per materie prime, tra cui malto d'orzo e altri ingredienti utilizzati nella produzione. (ANSA).

