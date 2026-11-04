L'alta cucina arriva in Stazione Centrale a Milano e la Galleria dei Mosaici, uno degli spazi storici e architettonici più raffinati dello scalo, progettato in stile Art Déco, prende nuova vita con Ora, il progetto degli chef stellati Remo e Mario Capitaneo.

Un grande open space multifunzionale di circa 700 metri quadrati, al piano dei binari, concepito come un vero e proprio hub gastronomico per i viaggiatori, capace di offrire esperienze diverse a seconda del momento della giornata e del tempo a disposizione, sviluppato da Glamore Group in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, punta a "portare la qualità anche in un luogo in cui il tempo è spesso limitato".

"Chi viaggia può avere cinque minuti prima di un treno oppure un'ora da trascorrere a tavola ma in entrambi i casi vogliamo offrirgli la stessa attenzione nella scelta delle materie prime, nella preparazione e nel servizio. La Stazione Centrale è un luogo straordinario, attraversato ogni giorno da persone, storie verso destinazioni diverse. Ora nasce per essere parte di questo movimento e, allo stesso tempo, offrire un luogo in cui fermarsi. Vogliamo trasformare anche una breve attesa in un momento piacevole e il passaggio in una piccola esperienza di viaggio" raccontano i fratelli, che in città si sono già fatti conoscere con Verso, due stelle Michelin in Piazza Duomo.

"Le stazioni non sono più semplici luoghi di transito, ma destinazioni urbane ed ecosistemi vivi, capaci di offrire servizi di eccellenza e restituire valore al tempo delle persone. Riportare la grande ristorazione in uno spazio storico così prestigioso come l'antica sala di prima classe, insieme a partner di primo piano e all'esperienza di chef di straordinaria caratura come i fratelli Capitaneo, dimostra come la nostra rete sia in grado di integrare mobilità, cultura e alta ospitalità" sottolinea Elena Sorlini, ad di Grandi Stazioni Retail.

Ora accompagnerà il ritmo della Stazione Centrale sette giorni su sette, dalle 7 alle 22.00, seguendo naturalmente il susseguirsi dei diversi momenti della giornata: Colazione, pranzo, una pausa veloce, aperitivo o cena nella caffetteria, con il take away o al Bistrot. Il menu sarà esso stesso un viaggio attraverso i piatti più riconoscibili delle Regioni italiane.

