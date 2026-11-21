'Suadente, strutturato e sapido': è l'identikit del Brunello di Montalcino 2022, in uscita sui mercati dal primo gennaio 2027, presentato oggi al Teatro degli Astrusi nel corso della terza giornata di 'Benvenuto Brunello' in programma fino al 23 novembre.

A delineare il profilo del millesimo è 'Brunello Forma', il progetto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino che incrocia i dati di 67 stazioni meteoclimatiche e 16 siti fenologici con gli assaggi alla cieca di 54 campioni già imbottigliati, pari al 50% dei volumi della denominazione, da parte di un panel di otto Master of Wine internazionali.

Sul piano agronomico, la vendemmia 2022 è stata segnata da una primavera fresca e asciutta, seguita da una rapida accelerazione del ciclo vegetativo nella seconda metà di maggio e da un bimestre giugno-luglio estremo, con massime fino a 4 gradi sopra la media e 32 giorni torridi oltre i 35 gradi contro una media trentennale di 15.

Lo stress idrico ha ridotto l'accrescimento degli acini aumentando il rapporto buccia-polpa e conferendo corpo e materia ai vini, ma sono state le precipitazioni di fine luglio (20 millimetri) e di agosto (85 millimetri) a evitare che il millesimo assumesse un carattere eccessivamente denso e possente. Il ritorno a condizioni più equilibrate nella fase finale di maturazione ha così permesso una vendemmia anticipata e rapida, conclusa il 23 settembre prima delle abbondanti piogge di fine mese, dando origine a vini dal frutto scuro intenso e dall'accento di erbe mediterranee, caratterizzati da volume con densità moderata, tannini avvolgenti ma non tenaci e un finale leggiadro e dinamico.

"Brunello Forma ci permette di presentare al mercato una lettura condivisa dell'annata, fondata su dati oggettivi e analisi sensoriali imparziali - commenta il presidente del Consorzio, Giacomo Bartolommei -. Per gli operatori italiani ed esteri è uno strumento utile a comprendere le caratteristiche del millesimo, che ogni produttore interpreta attraverso le proprie scelte in vigna e in cantina. Il progetto offre così un riferimento comune alla denominazione e valorizza le differenze di stile tra le aziende".

"Il Brunello di Montalcino si avvia a chiudere il 2026 con un valore di quasi 750 milioni di euro e circa 9,3 milioni di bottiglie vendute nel mondo. Numeri eccezionali che fanno capire il valore dell'eccellenza del Made in Italy", ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio inviato alla 35/a edizione di Benvenuto Brunello.

Rivolgendosi al sindaco Silvio Franceschelli e al presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei, Lollobrigida ha indicato il sistema Montalcino come "un modello che va portato ad esempio anche per altri sistemi di produzione, soprattutto nell'agroindustria", perché capace di creare "valore aggiunto economico che ripaga gli alti costi di produzione di eccellenze" e di far vivere il territorio.

"Le indicazioni geografiche - ha sottolineato il ministro - rafforzano il concetto di protezione, non di protezionismo, dei nostri preziosi prodotti all'interno di un mercato globale nel quale avrebbero difficoltà a sopravvivere", ha aggiunto Lollobrigida, ricordando il primato europeo dell'Italia per valore aggiunto agricolo, il record di 73 miliardi di export agroalimentare con 895 denominazioni e gli oltre 17 miliardi investiti dal Governo nel settore primario tra Pnrr portato a 8,9 miliardi, fondo di sovranità alimentare, i 150 milioni di euro nel ColtivaItalia anche per il ricambio generazionale e la legge 75/2026 di tutela del sistema agroalimentare.

