(ANSA) - IGLESIAS, 22 OTT - Show cooking, degustazioni, musica, incontri di approfondimento e laboratori, escursioni nei boschi insieme a guide ed esperti micologi, ma anche alla riscoperta della memoria mineraria del centro storico. I funghi, tra i prodotti principe del territorio e di cui sono ricchi i boschi circostanti, sono al centro della quarta edizione di Fun-go - Cooking, Art & More, in programma il 6 e 7 novembre a Iglesias, tra piazza Sella e il centro storico, anticipata da alcune anteprime.

L'obiettivo è promuovere la conoscenza dei funghi, con il coinvolgimento di chef, ristoratori, produttori, istituti alberghieri, esperti, operatori culturali, famiglie, cittadini di ogni età. Fra i momenti clou della manifestazione, condotta da Lara De Luna e Francesco Bruno Fadda, gli showcooking. A proporre i loro piatti a base di questo prodotto si alterneranno sul palco di piazza Sella Carlo Cracco, Andrea Mainardi, Ruben Bondì e Francesca Gambacorta. Un contest coinvolgerà poi i ristoranti cittadini con una serie di piatti a base di questo prodotto giudicati da una giuria di esperti, in quello dedicato allo Street food è protagonista il pubblico che dovrà votare i piatti.

Promossa dal Comune di Iglesias, con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali, la manifestazione intreccia cucina, biodiversità, sostenibilità, arte e musica e mira a valorizzare risorse, eccellenze e identità culturale e produttiva, bellezze storiche, architettonica e naturalistiche dell'Iglesiente. Gli aperitalk sono l'occasione per approfondire il rapporto tra territorio e identità, le nuove applicazioni del mondo fungino, la creatività e la sostenibilità, con il contributo del micologo Gianluca Urracci, del docente universitario Andrea Rinaldi, del ricercatore Giancarlo Angeles Flores, della micologa e artista Cristina Barbieri, del designer Francesco Facheli e dello chef cagliaritano Alessio Signorino.

Spazio anche ai laboratori dedicati alla panificazione e agli abbinamenti tra funghi e vino, con Manuele Fanutza e Salvatore Fancellu. «Il territorio che racconta» approfondisce il legame tra fungo, paesaggio, natura, cultura e identità. Sotto la guida di Cristina Barbieri, micologa e artista, bambini, famiglie, visitatori, daranno il contributo alla creazione di un'opera collettiva ispirata al mondo dei funghi e al paesaggio dell'Iglesiente.

Fun-go accende i riflettori sulla musica con i Feruja, Gavino Murgia, progetto Alenu e Arrogalla. (ANSA).

